Hace un mes, un bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro en la selva del Guaviare mató a 19 guerrilleros de disidencias FARC, incluidos siete menores reclutados. Fue el ataque más letal desde su llegada al poder en 2022 y contradice su promesa de ‘paz total’ por diálogo.

La operación del 10 de noviembre contra alias Iván Mordisco no fue aislada. En año y medio, el gobierno lanzó al menos 12 bombardeos, con cuatro desde agosto que mataron 15 menores. Petro cuestionó tales acciones como opositor, pero ahora enfrenta el dilema de frenar guerrillas crecientes protegiendo vidas infantiles.

El presidente pidió perdón a las familias, defendió respeto al Derecho Internacional Humanitario y rechazó suspender bombardeos. «Si se suspenden, los capos reclutarán más niños», advirtió en X ante un repunte: cada 20 horas un menor es usado en la guerra, con 300% de aumento desde 2019 según Unicef.

Reclutamiento en el Cauca y madres organizadas

Más de la mitad de casos ocurren en Cauca. Sofia López, del Movimiento Nacional de Madres por la Paz, presentó tutela para suspender bombardeos y exigir políticas contra reclutamiento. El tribunal la declaró improcedente, pero López apelará. Hay 709 investigaciones activas desde 2022, posiblemente 1.200-1.300 reales, formando «ejércitos de niños».

En Buenos Aires (Cauca), Emilse Jiménez coordina la Guardia Intercultural Humanitaria, que recuperó cinco menores en un año. Perdió a su sobrino reclutado a los 15 años. Guerrillas ofrecen 3 millones de pesos, armas y motos en escuelas, agudizando desapariciones.

La tutela denuncia incumplimientos estatales, ausencia de liderazgo de Petro (ex-M-19) y aval a operaciones riesgosas. López afirma: «Un gobierno que no busca a sus niños no está legitimado para bombardearlos». Petro nombró al general Pedro Sánchez como ministro de Defensa, primer exmilitar en 30 años.