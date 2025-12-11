La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) en Honduras instó este miércoles a todos los actores políticos a respetar la voluntad popular expresada el 30 de noviembre en las elecciones generales, cuyos resultados finales aún no se conocen.

«La MOE UE insta a todos los actores políticos a respetar el voto del pueblo hondureño y a preservar la legalidad del proceso», indicó la misión en un comunicado. Animó a usar los mecanismos de trazabilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los establecidos en ley para resolver cuestionamientos.

Exhortó al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a actuar con imparcialidad, respetando su mandato y evitando retrasos motivados políticamente.

Retrasos por problemas técnicos y denuncias

Más de una semana después, persisten «problemas técnicos» en el escrutinio, con caídas del sistema, según Ana Paola Hall, presidenta del CNE. Con 99,4% de actas procesadas, restan 2.773 con inconsistencias que requieren escrutinio especial. Salvador Nasralla (Partido Liberal) denuncia fraude, mientras Libre cuestiona resultados pese a que Manuel Zelaya reconoció victoria de Nasralla «acta por acta».

Nasry ‘Tito’ Asfura (Partido Nacional) lidera con 1.298.835 votos (40,52%), seguido de Nasralla (1.256.428, 39,20%) y Rixi Moncada (Libre, 618.448, 19,29%). Asfura está dispuesto a confrontar «voto por voto». El CNE tiene 30 días para resultados finales.

La MOE UE, con 138 observadores desde octubre, nota que los hondureños esperan pacientemente. Su informe preliminar del 2 de diciembre destacó un día electoral pacífico contrastando con «graves crisis institucionales». Se eligen presidente (posesión el 27 de enero), vicepresidentes, 298 alcaldías y 148 diputados.