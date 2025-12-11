El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reafirmó este miércoles desde Oslo que «la libertad y la democracia son innegociables» y que Venezuela no está sola en su lucha, tras participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Peña, acompañado por la primera dama Leticia Ocampos, expresó su emoción al ser testigos del evento donde Ana Corina Sosa recibió el galardón en nombre de su madre. En la red social X, describió el premio como «el reconocimiento del mundo» a la «valentía» y «sacrificio» de Machado por la libertad de Venezuela.

«Desde Paraguay reafirmamos que la libertad y la democracia son innegociables y que no están solos en este camino», agregó el mandatario, destacando que ver a Sosa recibir el premio «mantiene viva la esperanza».

Machado no asistió a tiempo a la ceremonia, pero viajará a Noruega según el Instituto Nobel.

Oslo marca la segunda parada de la gira iniciada el lunes por Peña, que incluyó Hungría y culminará en Uzbekistán.