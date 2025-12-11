El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que eleva la tensión entre Washington y Caracas.

«Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad», declaró Trump al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Bloomberg informó primero en exclusiva, citando fuentes familiarizadas, sobre la confiscación de un petrolero sancionado por EE.UU.

Según The New York Times, el buque Skipper, que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

El hecho coincide con la ceremonia en Oslo donde se entregó el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió pero aseguró que llegará pronto a Noruega.

La administración Trump ha intensificado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, una supuesta red internacional de narcotráfico que Caracas niega categóricamente.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han destruido más de 20 embarcaciones cargadas con droga en el Caribe y Pacífico, causando la muerte de más de 80 tripulantes.

Trump prometió «pronto» ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro convoca a la ciudadanía a unirse contra las amenazas y alistarse en milicias. Paralelamente, PDVSA perfora con Chevron, eximida de sanciones por licencia del Tesoro.