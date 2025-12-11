La comunidad hispana en Chicago y familiares en el estado Lara lloran la muerte de Crisberly Yoelin Rea López, de 28 años, oriunda del sector Cruz Blanca en la parroquia Catedral de Barquisimeto.

La joven fue brutalmente asesinada por su pareja sentimental, Joel Luis Quintero, quien anteriormente residía en Valencia, Venezuela.

El crimen ocurrió alrededor de las 2:37 a.m. del lunes 8 de diciembre en la cuadra 9600 de South Avenue N, vecindario East Side.

Según el reporte policial, Quintero irrumpió en la vivienda, sacó violentamente a Crisberly de la habitación donde dormía con sus hijos, la arrastró por el cabello y la sometió a una fuerte golpiza que le causó severos hematomas en el rostro. Posteriormente, le propinó cinco disparos.

El móvil fue celos y la negativa del agresor a aceptar la separación. Los cuatro hijos de la víctima, dos niñas de 12 y 10 años, y dos varones de 8 y 2 años, estaban en la casa durante la tragedia.

Según Quintero intentó incomunicarlos quitándoles los celulares, pero uno de los niños escondió su dispositivo y alertó a la abuela en Venezuela en tiempo real, narrando el horror.

Tras el ataque, los menores ingresaron a la habitación y encontraron a su madre sin vida en el suelo. Aunque Quintero intentó huir, fue capturado por las autoridades poco después. Solo el niño de 2 años es hijo biológico del agresor.

La familia de Crisberly, desde Venezuela, exige justicia mientras los cuatro menores enfrentan la orfandad. La policía de Chicago investiga el caso como feminicidio.