Manuel Rivero, de 30 años, falleció la mañana de este martes 9 de diciembre a causa de las heridas sufridas en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 4 de diciembre.

El siniestro tuvo lugar en la Urbanización Casitas Nuevas, sector de la Troncal 9 en Boca de Uchire, estado Anzoátegui.

El joven circulaba en su motocicleta cuando, por un desperfecto mecánico, se le fueron los frenos, lo que provocó que colisionara con la parte trasera de una gandola. Rivero resultó gravemente herido en el impacto, al igual que un adolescente que lo acompañaba y quien sufrió fractura en una pierna.

Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital Tipo 1 de la localidad y posteriormente referidos al Hospital Luis Razzetti para atención especializada. A pesar de los esfuerzos médicos, Rivero no resistió y perdió la vida cinco días después del accidente.

Autoridades de tránsito investigan el caso, destacando la importancia del mantenimiento vehicular para prevenir este tipo de tragedias en vías como la Troncal 9.