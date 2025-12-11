Un brutal feminicidio ocurrió en el barrio Usme el Virrey, en Soacha, Bogotá, Colombia, cuando Israel Naliwun Quintana, de 21 años, nacionalidad venezolana y conocido como «El Efrain», apuñaló mortalmente a su pareja, Keverlin del Carmen Nieves, de 26 años, causándole dos heridas en el cuello.

El feminicida cometió el crimen delante de la hija de la víctima, una menor de 9 años que presenció el hecho, sin piedad procedió a acuchillarla en reiteradas oportunidades.

Tras el ataque, Quintana se dio a la fuga. Testigos y autoridades lo avistaron en el terminal de Cali comprando un boleto hacia Ipiales, en la frontera con Ecuador, lo que indica su intención de escapar del país.

La víctima, oriunda de Guarenas del municipio Plaza, estado Miranda, Venezuela, había residido previamente en Cartagena antes de mudarse a Bogotá.

Nieves se esforzaba trabajando en un negocio en el cual expenden frutas y verduras para sostener a su hija, quien ahora queda totalmente desamparada, sin familiares conocidos en Colombia.

Las autoridades investigan el caso como feminicidio y mantienen vigilancia en pasos fronterizos para capturar al homicida.

La menor fue puesta bajo protección de las autoridades locales mientras se gestiona su situación.