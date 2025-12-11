La aerolínea colombiana Avianca está «preocupada» por la situación del espacio aéreo de Venezuela y no tiene fecha prevista para reanudar sus vuelos entre ambos países. Así lo declaró este miércoles Adrian Neuhauser, CEO del Grupo Abra, al que pertenece Avianca.

«No es un tema de posición geopolítica para nosotros, pero nos preocupa la situación actual. No es especulación, cuando autoridades indican que volar es peligroso, manejar esta situación es complejo», afirmó Neuhauser durante una rueda de prensa en Bogotá sobre el balance de Abra en 2025 y sus planes para 2026.

El pasado 28 de noviembre, Avianca suspendió la venta y operación de vuelos hacia y desde Venezuela. Esta decisión se produjo luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela revocara las concesiones de vuelo a seis aerolíneas tras cancelaciones provocadas por el despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe.

Neuhauser señaló que no pueden ignorar la información que reciben y que retomarán operaciones «cuando veamos que bajan las tensiones».

Desde el 21 de noviembre, varias aerolíneas suspendieron vuelos al país vecino tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que instó a extremar precauciones por «una situación potencialmente peligrosa» en el espacio aéreo venezolano y el Caribe.

Esta alerta surge en medio del despliegue militar estadounidense, concebido como parte de una estrategia antidrogas, pero considerado por el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro como una amenaza e intento de cambio de régimen.

En medio de esta tensión, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró el 29 de noviembre a través de la red social Truth que el espacio aéreo venezolano permanecería «cerrado en su totalidad».