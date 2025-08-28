El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este jueves que solicitó a Nicolás Maduro la militarización del lado de su país en la frontera común. El objetivo, según Petro, es enfrentar a las «fuerzas de la mafia» que operan en la región del Catatumbo.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano dijo: «Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al Ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano».

Petro destacó que Colombia mantiene 25.000 soldados en la región y subrayó que «es la coordinación entre los dos estados la que le gana a la mafia».