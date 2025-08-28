Según los reportes de precios del barril de crudo importado por parte de Estados Unidos, el petróleo venezolano se ha cotizado más bajo que el resto de los barriles petroleros que el país norteamericano ha comprado entre los años 2023 y 2025.

Estos datos apuntan que, entre 2023 y 2024 el costo de desembarque del crudo venezolano en los puertos estadounidenses estuvo entre 22 % y 24 % más bajo en relación con los barriles petroleros que EEUU compró a otros países.

Para 2023, el promedio del precio de desembarque se situó en 67,63 dólares, un monto que aunque estuvo cercano a la cotización del petróleo canadiense, fue menor a los 88,85 dólares del barril de Nigeria, los 84,19 de Arabia Saudita, los 72, 44 de México y los 76,70 de Colombia.

Al año siguiente, en 2024, los datos indican que el crudo venezolano se transó en un promedio de 66,97 dólares, en comparación con el de Canadá, que se vendió a un dólar por encima o el de Colombia que costó nueve dólares más, así como también el de Arabia Saudita -cuyo precio fue superior por 16 dólares- y el de México en más de cuatro dólares.

Hasta mayo de este año, periodo en el cual entró en vigencia el cese de la Licencia General Nº41 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), que le permitía a la energética Chevron realizar operaciones en Venezuela, el precio del crudo venezolano en los puertos estadounidenses fue de 64,46 dólares, mientras que petróleo producido en Colombia tuvo un precio de 68 dólares, el mexicano llegó a 65,13 dólares y el de Nigeria se situó en 76,14 dólares, indica una nota de Petroguía.