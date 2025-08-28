Google ha lanzado Gemini 2.5 Flash Image, un modelo de Inteligencia Artificial (IA) de edición de imágenes que hace sombra al popular Photoshop, y Adobe opta por incluirlo en su ecosistema.

La nueva herramienta de Google «permite combinar varias imágenes en una sola, mantener la coherencia de los personajes para una narrativa rica, realizar transformaciones específicas con lenguaje natural y utilizar el conocimiento del mundo de Gemini (la IA de Google) para generar y editar imágenes», anota el gigante tecnológico en un comunicado.

Una de las peculiaridades de esta IA es que se puede colocar el mismo personaje en diferentes entornos o mostrar un mismo producto desde múltiples ángulos en nuevas configuraciones.

Por ejemplo, el modelo puede desenfocar el fondo de una imagen, eliminar una mancha en una camiseta, eliminar a una persona completa de una foto, alterar la pose de un sujeto, añadir color a una foto en blanco y negro o cualquier otra cosa que puedas crear con una simple indicación.

Esta vanguardista tecnología le podría comer el mercado al popular editor de fotos de Adobe, Photoshop.

No obstante, Adobe anunció que los usuarios de Adobe Firefly y Adobe Express podrán probar gratis Gemini 2.5 Flash.