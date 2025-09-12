El belga Jasper Philipsen se ha impuesto en la decimonovena etapa de la Vuelta a España disputada entre Rueda y Guijuelo, de 161,9 km de recorrido, en la que retuvo el maillot rojo de líder el danés Jonas Vingegaard.

Philipsen logró su tercera victoria con un tiempo de 3h.50.35, a una media de 42,1 km/hora, seguido del danés Mads Pedersen y del venezolano Orluis Aular.

La general sufrió un pequeño cambio por la bonificación de 4 segundos de Vingegaard en el esprint intermedio de Salamanca. El danés aventaja en 44 segundos a Almeida y en 2.39 minutos al británico Tom Pidcock.

Este sábado se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 168,8 km.