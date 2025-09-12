Un fuerte incendio se registró la tarde de este viernes,12 de septiembre, en uno de los galpones del aeródromo de La Paragua, ubicado en el municipio Angostura del Orinoco del estado Bolívar, dejando varios heridos y algunos con quemaduras.

De manera extraoficial se pudo conocer que, aparentemente el almacenamiento de combustible habría originado las llamas.

Hasta el momento las autoridades no han dado la información oficial, sin embargo, la Dirección de Servicios Aéreos de la gobernación de Bolívar se ha encargado del trasladar a los heridos a la unidad de quemados.

Se desconoce la cifra exacta de los heridos ni la expansión de fuego.

Los equipos de emergencia sigue en el lugar trabajando para controlar la situación y determinar la causa del incendio.