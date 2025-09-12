El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) convocó a los representantes de las aseguradoras, para gestionar el proceso de desincorporación y optimizar la gestión de vehículos no operativos, con la finalidad de evitar riesgos y asegurar la transparencia en el proceso, tal como lo establece la ley.

Durante una reunión realizada en el salón Alí Primera de la sede principal del INTT, se abordaron los lineamientos y objetivos de este encuentro, en un esfuerzo conjunto para fortalecer la eficiencia en el manejo de vehículos que han cesado su operatividad.

A través de la Gerencia General de Servicios Conexos, el INTT se propone optimizar la revisión y administración de incidencias vehiculares, acción que resulta esencial para determinar el destino final de dichos automóviles y garantizar que se cumplan los protocolos establecidos por las autoridades competentes.

Asimismo, se están organizando mecanismos para la venta de piezas de vehículos dados de baja, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa sin transgredir las normativas vigentes.

En este sentido, la gerente general de Servicios Conexos del ente especializado en materia de transporte terrestre, Edith Sánchez, resaltó que es importante que las aseguradoras realicen inspecciones exhaustivas y actualicen sus registros, ya que la omisión de estos pasos podría acarrear consecuencias legales y administrativas.

Como parte del plan de acción, se llevará a cabo una auditoría detallada en cada aseguradora para verificar el cumplimiento de las regulaciones. Este proceso busca prevenir sanciones y reforzar el compromiso institucional con una gestión responsable de los vehículos fuera de servicio.

El INTT ratifica su firme compromiso de actualizar el sistema de transporte terrestre y llevar un mecanismo efectivo de articulación con las aseguradoras, a fin de contar con un parque automotor eficiente y transparente, en cabal cumplimiento con la normativa legal vigente.