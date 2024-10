El drama que envuelve a Shakira y a Gerard Piqué continúa. Mientras la cantante colombiana reprograma su gira mundial, decepcionando a algunos fanáticos de Norte América, el exfutbolista ha roto su prolongado silencio sobre su separación. ¿Se trata de una mera coincidencia o hay una estrategia detrás de estos movimientos?

A pesar del éxito rotundo de sus últimas canciones, que han servido como catarsis tras su ruptura con Piqué, Shakira ha decidido posponer su gira mundial a mayo de 2025. Según la artista, la demanda de entradas ha superado todas las expectativas, lo que ha obligado a reconfigurar la producción y añadir más fechas.

Aunque esta decisión pueda decepcionar a sus fans, Shakira ha agradecido su apoyo incondicional y ha prometido ofrecer un espectáculo inolvidable.

Piqué rompe su silencio

Por otro lado, Gerard Piqué ha concedido una entrevista a CNN en la que ha hablado por primera vez sobre su separación de Shakira. El exfutbolista adoptó un tono conciliador, asegurando que siempre ha mantenido la calma y que las acusaciones en su contra no son ciertas.

«Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender», dijo Gerard.

Piqué destacó durante la conversación la importancia de su familia y amigos, quienes le han brindado apoyo durante este difícil proceso.

«Estoy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida, los del colegio que los conservo… Y a partir de ahí, crear cosas como la Kings League, veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla», ha dicho.

La coincidencia en el tiempo de estos dos acontecimientos ha generado especulaciones en los medios de comunicación. Algunos expertos en marketing y comunicación consideran que ambos anuncios podrían estar coordinados estratégicamente.

Por un lado, el retraso de la gira de Shakira podría servir para mantener la atención mediática sobre la artista y prolongar el éxito de sus últimas canciones. Por otro lado, las declaraciones de Piqué podrían ser una forma de intentar rehabilitar su imagen pública y distanciarse de la polémica generada por su separación.

Impacto en las redes sociales

Las redes sociales se han inundado de comentarios y reacciones ante estas noticias. Los fans de Shakira han expresado su decepción por el aplazamiento de la gira, pero también han mostrado su apoyo incondicional a la artista.

Por su parte, los seguidores de Piqué han dividido sus opiniones, con algunos defendiendo su postura y otros criticando su decisión de hablar públicamente sobre su vida privada.