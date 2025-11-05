A través del plan “Mi Liceo ¡Mi Zona Segura!”, la Dirección General de Prevención del Delito (DPD) en el estado Bolívar, llevó a cabo una emocionante actividad deportiva, recreativa, cultural y formativa.

Este plan tiene como finalidad consolidar cada Liceo como un territorio de paz, convivencia Suprema y atención plena para la juventud, logrando así que nuestros adolescentes y jóvenes se forjen como hombres y mujeres nuevas, libres y consciente.

Al respecto, Stefani Manzano, estudiante de 5to año, Vocera de la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE) expresó su satisfacción y les agradeció tan excelente labor preventiva: «Mi Liceo Mi Zona segura, se trata de educar sembrando amor y esperanza en el corazón del niño, niña y adolescente, en nuestro Colegio Arístides Bastidas, siempre se ha inculcado valores tales como el respeto, solidaridad y empatía, para así poder prevenir cualquier tipo de violencia escolar.»»

Se contó con la presencia del coordinador estadal de la Dirección General de Prevención del Delito en el estado Bolívar Ing. Jordin Ojeda, instituciones del Frente preventivo e instituciones aliadas que gracias a su esfuerzo y dedicación los estudiantes de media general disfrutaron de un día lleno de alegría y diversión.