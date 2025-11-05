Nike inaugura un nuevo capítulo en su historia de innovación con el lanzamiento de la chaqueta Therma-FIT Air Milano, una prenda que utiliza por primera vez la tecnología AIR (Adapt. Inflate. Regulate.) en ropa exterior, permitiendo a los usuarios regular su calor corporal de forma instantánea mediante compartimentos de aire internos que se inflan o desinflan a voluntad.

Inspirada en casi cinco décadas de investigación, esta chaqueta representa la evolución más ambiciosa de la marca en el segmento. En cuestión de segundos puede transitar de la ligereza de una sudadera a la calidez y volumen de un abrigo acolchado de peso medio, adaptándose dinámicamente a las condiciones del entorno y al nivel de actividad física del usuario.

Los equipos de Nike combinaron materiales laminados de doble capa, duraderos y suaves al tacto, con herramientas digitales y modelado computacional para esculpir una forma dinámica. Cada línea, cada volumen y deflector fue diseñado con precisión milimétrica para manipular el aire de manera óptima, uniendo arte y volumen.

Para garantizar su eficacia, la chaqueta fue sometida a un exhaustivo proceso de validación qué incluyo más de 380 horas de prueba en Colorado, Estados Unidos. Allí se evaluó su rendimiento en condiciones extremas, desde la nieve hasta rutas exigentes de ciclismo de montaña.