Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela informaron este miércoles sobre el fallecimiento de la activista opositora Yenny Barrios, quien padecía una enfermedad oncológica.

Su hijo, Diego Sierralta, se encuentra detenido por razones políticas desde enero de este año, según denunciaron diversas ONG que manifestaron su solidaridad con el joven.

El deceso de Barrios se produce un día después de que Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y el partido político Voluntad Popular (VP), al que ella pertenecía, exigieran la liberación urgente de Diego para que pudiera estar junto a su madre y acompañarla en su estado crítico.

La organización JEP expresó su profundo pesar por la muerte de Yenny Barrios, destacando que enfrentó con valentía y dignidad una enfermedad grave, soportando detención arbitraria, quimioterapias y hospitalizaciones, manteniendo siempre la esperanza de estar cerca de su hijo en sus últimos días.

Barrios fue detenida en septiembre de 2024, en un contexto posterior a la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro, y fue excarcelada en diciembre tras un proceso judicial calificado de injusto por la ONG.

En enero de 2025, su hijo fue detenido, acusado de un supuesto intercambio de medicación, en un hecho considerado como una represalia política.

Provea

Lamentablemente, Diego no pudo estar a su lado para despedirse ni consolarla en su dificultad, hecho que las organizaciones calificaron como un acto de trato cruel, inhumano y degradante por parte del sistema de persecución venezolano.

Provea denunció que la detención del joven agravó el estado de salud de Yenny y exigió una medida humanitaria inmediata para que padre e hijo pudieran reunirse y enfrentar la difícil situación con dignidad.

Voluntad Popular y la Plataforma Unitaria Democrática se sumaron a la condena y solicitaron la liberación plena e inmediata de Diego Sierralta.

Esta pérdida es una muestra trágica de las consecuencias humanas de la represión política en Venezuela, que ha desgarrado familias y dejado un dolor profundo en la sociedad.