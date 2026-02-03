El Gobierno encargado de Venezuela designó este lunes al excanciller Félix Plasencia como nuevo representante diplomático ante Estados Unidos, informó el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, vía Telegram. Plasencia viajará «en los próximos días» con su equipo hacia Washington.

El canciller Yván Gil, en declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), señaló que el nombramiento inicia una «revisión exhaustiva» de vías de cooperación bilateral para los próximos meses. «Construiremos una agenda productiva, de paz y respeto para enrumbar relaciones entre Estados Unidos y Venezuela hacia la felicidad de ambos pueblos», sostuvo Gil.

Plasencia se desempeñaba como jefe de misión en Reino Unido y representante ante la Organización Marítima Internacional (OMI). Anteriormente fue canciller (agosto 2021-mayo 2022), embajador en Colombia (2022-2023), secretario general de ALBA (2022-2024) y embajador en China (2020-2021).

Este lunes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió en Miraflores con la encargada de negocios estadounidense Laura Dogu, llegada el sábado para reabrir la misión diplomática cerrada hace siete años. Pérez Pirela calificó el encuentro de «agenda de trabajo bilateral»; Dogu detalló en X conversaciones con Delcy y Jorge Rodríguez sobre las fases de Marco Rubio: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición.

El 9 de enero, el Gobierno anunció un proceso exploratorio diplomático para restablecer misiones y abordar el «secuestro» de Nicolás Maduro y Cilia Flores.