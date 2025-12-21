Las autoridades policiales lograron desarticular a una banda dedicada a robar cabello a transeúntes en Barcelona, estado Anzoátegui, conocida como “Las Pirañas de Valencia”.

El grupo, que operaba desde hace aproximadamente dos semanas, fue desmantelado por funcionarios del Servicio de Investigación Penal del municipio Simón Bolívar.

El operativo permitió la captura de seis presuntos integrantes, cuatro hombres y dos mujeres, quienes se movilizaban en motocicletas para ejecutar sus delitos.

La banda llamó la atención de las autoridades luego de que una víctima denunciara que fue interceptada por los delincuentes bajo la apariencia de ofrecerle “prendas de vestir en oferta”.

Según el reporte policial, los delincuentes amenazaron a la mujer con armas blancas, incluyendo cuchillos y tijeras, la golpearon en la cabeza y le mutilaron parte del cabello antes de huir.

Tras la denuncia, los funcionarios acudieron al lugar del hecho, en la calle El Progreso del sector Portugal Abajo, donde la víctima logró identificar a los miembros de la banda.

Durante la detención, la policía incautó 52 moños de cabello, cuatro tijeras, dos cintas métricas, una bolsa de cabello verde, cuatro teléfonos celulares y tres motocicletas utilizadas por los delincuentes para sus desplazamientos.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si la banda estaba vinculada a otros delitos similares en la zona.