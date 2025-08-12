En el sector Rómulo Gallegos del municipio Valmore Rodríguez, en el estado Zulia, se registró un lamentable caso de violencia familiar que culminó con la detención de un hombre de 65 años, identificado como Andrés Enrique Montaño González quien fue capturado por funcionarios de la Policía Nacional tras agredir físicamente a su madre de 82 años.

El hecho salió a la luz gracias a una llamada anónima que alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al domicilio señalado, los oficiales localizaron al sospechoso, que intentó escapar mientras lanzaba insultos contra los uniformados. Sin embargo, fue interceptado y arrestado a pocos metros del lugar.

La víctima y su agresor fueron trasladados al Hospital Dr. Darío Suárez de Bachaquero.

La mujer recibió atención médica por politraumatismos múltiples y un traumatismo craneoencefálico, mientras que el hombre se encontraba estable.

La Fiscalía 43 del Ministerio Público ya fue notificada del caso para iniciar las acciones legales correspondientes.