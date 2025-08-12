La falconiana Ivett Fuentes y los bolivarenses Hannelys Espina y Luis Pariche subieron al podio de los II Juegos Panamericanos Junior, sumando para Venezuela cinco medallas en dos días de competencia en el judo.

En los 63 kilogramos, Fuentes le dobló a la colombiana Ingrid Choco por la medalla de bronce, marcando un ‘yuko’ a los dos minutos 43 segundos y al borde de la finalización de los cuatro minutos, combinado ‘wazari’, para apuntarse el tercer lugar.

La falconiana abrió la jornada con ‘ippon’ a los tres minutos, dos segundos ante la mexicana María Cruz, quien cometió tres faltas para caer por ‘hansuke make’.

En semifinal, le tocó ante la brasileña Eduarda Bastos quien se llevó el encuentro por ‘yuko’ a los 58 segundos del enfrentamiento.

Ippon relámpago de Pariche

Por su parte, Luis Pariche, en un minuto y tres segundos, ganó por ippon al estadounidense Daniel Shulgin y sumó uno de los dos bronces en juego para la categoría de los 81 kilogramos.

«Un día bastante complicado pero feliz por lograr la medalla de bronce . Unos combates que se alargaron bastante, que se hicieron reñidos. Caímos en el primer combate, pero nos pudimos reponer tanto en el repechaje como en la disputa del bronce. Gracias a Dios tuve la suerte y el trabajo que se ha hecho y reaccionar rápido para lograr la estrangulación», confió Pariche.

El bolivarense tuvo jornada larga en el tatami del estadio CEO del Comité Olímpico Paraguayo. Inició el día cediendo ante Alem Yuma de Argentina por ‘yuko’ en golden score , tras ocho minutos y 22 segundos de combate.

En el primer cruce de repechaje, Pariche ganó por ippon a Francisco Galarza de Puerto Rico también en puntuación de oro y ocho minutos de trabajo en la colchoneta.

Bronce fulminante

Por su parte, la bolivarense Hannelys Espina solo necesitó 34 segundos para llevarse el bronce ante la judoca de República Dominicana, Victoria Ramírez.

«Estoy muy feliz por poder llevar esta medalla de bronce. Muy orgullosa, muy feliz, de poder representar a mi país y de estar en el podio. Fue un combate muy fuerte, una contrincante muy fuerte, pero hice caso a mis entrenadores y pude lograr la victoria. Trabajé en las mangas porque ella sabía que iba a buscar el agarre para realizar mi técnica favorita», explicó Espina.

Espina quedó en semifinal, perdiendo por ‘yuko’ ante Heydi Santillana. La colombiana marcó a los tres minutos, 22 segundos.

El primer choque del día para la del estado Bolívar se saldó con victoria por ‘ippon’ ante el canadiense Charlie Thibault, mientras que el careo se estiró hasta los ocho minutos, 43 segundos, cuando la norteamericana acumuló la tercera falta que la descalificaba.

Con tres medallas arrancó el judo

La también bolivarenses Audreys Pacheco con plata en -57 kilogramos y Leomaris Ruiz con bronce en -52 kilogramos, habían dado a Venezuela las dos primeras preseas en los II Juegos Panamericanos Junior.

Pacheco se quedó con la medalla de plata en los -57 kilogramos del judo, para ser la primera de este metal para Venezuela en ASU 2025.

La bolivarense solo cedió en la final a falta de dos minutos 18 segundos ante Bianca Reis de Brasil, por ippon.

Había iniciado la jornada doblegando en cuartos de final a Jimena Arce de Costa Rica, por ippon al minuto 26 segundos del combate.

Ante la tica, medallista de plata en los Juegos Bolivarianos Juveniles Sucre 2024, igualó el careo personal a dos victorias por lado.

Para acceder a la final, se deshizo por ‘yuko’ de Carla Van Zyl de Canadá, tras marcar marcó al minuto y dos segundos del careo.

Ruiz anotó su nombre como la primera medallista del país en ASU 2025.

La también guayanesa venció por yuko en golden score, a Harlee Hiller de Estados Unidos al minuto y 49 segundos de la extensión del cruce.

«Un orgullo representar al país y dar el todo por el todo en cada competencia. En especial en estos Juegos Panamericanos donde se sufrió la clasificación un poquito, pero gracias a Dios salimos con una medalla. No era el resultado que queríamos, pero se luchó esta medalla y gracias a Dios la pudimos obtener y es un honor aportar al medallero y ser la primera medalla», contó Ruiz.

El primer combate del día para Ruiz resultó en victoria por ippon ante Valentina Alamo de Argentina. A falta de un segundo para completar los cuatro minutos, la venezolana marcó el ippon para clasificar a semifinal de los -52 kilogramos.

«Ese combate fue bastante rápido, bastante duro, pero era porque nos conocemos. De verdad ese combate lo sacamos al último instante gracias a las direcciones del sensei Kilmar Campos, ya que nunca bajé la cabeza», aseveró Ruiz.

Luego, perdió en semifinales por hansuke make (acumulación de amonestaciones) a falta de un minuto 13 segundos, ante la brasileña Rafaela Rodrigues, a quien dominaba por ‘yuko’, marcado a los 20 segundos.

«De este combate salí muy contenta porque nunca nos habíamos cruzado, nunca había topado con ella. Muy satisfecha porque logré marcar, lastimosamente el resultado no nos favoreció», recalcó.