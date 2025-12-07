El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) ha intensificado su despliegue operativo y preventivo en los principales terminales de pasajeros del país, respondiendo al significativo aumento en la movilización de viajeros durante el mes de diciembre.

Esta acción forma parte de un Plan de Seguridad Integral diseñado para garantizar el bienestar y la protección de los ciudadanos que utilizan estas instalaciones clave.

El incremento de la presencia policial se centra en la aplicación de una estrategia robusta que incluye: Verificación documental exhaustiva de conductores y unidades de transporte. Inspección minuciosa de vehículos para detectar irregularidades.

También contacto directo y permanente con la comunidad para la atención inmediata de cualquier eventualidad o requerimiento.

Autoridades del CPNB han subrayado que el objetivo primordial de estos operativos es la prevención de delitos de alto impacto, tales como el robo a mano armada, el hurto y la contención del consumo y tráfico de sustancias prohibidas en entornos de alta concurrencia.

Plan

Esta iniciativa se alinea con los lineamientos de seguridad ciudadana promovidos por el Gobierno Nacional, reforzando la presencia del Estado en espacios públicos masivos.

El CPNB ha extendido un llamado a la población a mantener una colaboración activa y consciente con los funcionarios. Se insta a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa y a observar siempre las medidas básicas de autoprotección.

Con el fortalecimiento de estos operativos, la Policía Nacional Bolivariana busca asegurar que el traslado de pasajeros se realice en un ambiente de seguridad y tranquilidad durante toda la temporada decembrina.