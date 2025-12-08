Venezuela ganó 3-1 a Perú y se llevó el oro en la final de voleibol femenino de los XX Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025, mientras que Colombia se hizo con el bronce.

El equipo venezolano fue superior al del país anfitrión, pero las peruanas consiguieron ganar el tercer set y emocionar a la grada en la última jornada de los Juegos Bolivarianos, que terminan este domingo.

Finalmente, las venezolanas se impusieron en el último set y ganaron así la medalla dorada, Perú la de plata y Colombia se quedó con el bronce. Bolivia terminó de cuarto sin metal.

En cuanto a la categoría masculina de voleibol, Colombia se colgó el oro tras ganar a Venezuela, que ganó la medalla de plata, el bronce fue para Perú y Curaçao ocupó la cuarta posición.

Paraguay fue campeón de voleibol playa con un oro en la categoría femenina y bronce en la masculina.

Chile se adueñó del oro y Colombia se llevó la plata en la categoría masculina y Ecuador se quedó con la de plata y Venezuela con el bronce en la femenina.