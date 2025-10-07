El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó suspender los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento con el Gobierno venezolano, informó este lunes The New York Times.

Según fuentes consultadas por el medio neoyorquino, la orden fue comunicada directamente por Trump a Grenell y se aplicará de inmediato, poniendo fin a las gestiones encabezadas por el enviado especial, las cuales buscaban explorar posibles negociaciones bilaterales.

Esta decisión representa un giro significativo en la política estadounidense hacia Venezuela, que coincide con un despliegue militar considerable de Estados Unidos en la región caribeña.

Actualmente, EE.UU. mantiene al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, junto con más de 4.500 soldados desplegados, en operaciones que justifican como lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro denuncia que estas acciones persiguen provocar un «cambio de régimen» para imponer «Gobiernos títeres» en Venezuela.

Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos cinco embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe Sur, causando más de 20 muertes. Trump ha declarado que el país está en un «conflicto armado no internacional» con los carteles, argumento con el que justifica estos ataques y el despliegue militar en la región.