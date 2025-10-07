El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que su Gobierno está en la búsqueda de los presuntos responsables que planificaron un supuesto «ataque terrorista» contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Afirmó que la administración del expresidente Donald Trump «ya tiene la información» correspondiente.

Durante su programa semanal ‘Con Maduro+’, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), indicó: «Estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Hasta ahí puedo informar».

Maduro agregó que «la tarde de hoy» el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, notificó oficialmente a Estados Unidos sobre los responsables de la preparación del ataque, detallando sus nombres, lugar y hora de reunión, así como el contenido de sus conversaciones.

El mandatario sostuvo que esta información fue confirmada por «al menos dos fuentes de mucha credibilidad»: una nacional y otra internacional, que hicieron seguimiento a la situación y concluyeron que un grupo extremista local planeaba colocar una carga explosiva contra la embajada estadounidense en Caracas.

Cuestionado sobre si este episodio podría ser un pretexto para una eventual agresión estadounidense, Maduro respondió que «seguro que sí, es una operación típica de falsa bandera», diseñada para provocar una escalada y usar los medios de comunicación para culpar al Gobierno bolivariano.

La tensión entre Caracas y Washington se ha mantenido desde agosto, con despliegues militares estadounidenses en el Caribe, que el Gobierno norteamericano argumenta como una operación contra el narcotráfico desde Venezuela, mientras que el Ejecutivo venezolano denuncia una amenaza para promover un cambio de régimen.