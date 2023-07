Según los datos de un novelista español, llamado Miguel Barroso, en la capital de Cuba, La Habana, en el año 1958 (aun gobernada por Fulgencio Batista) existían 1.170 bares y locales nocturnos, 600 restaurantes, 250 clubes sociales, 100 discotiendas, 150 tiendas de instrumentos musicales y más de 50 orquestas.

Luego vino el gigantesco éxodo de artistas y escritores nacidos en la isla, el cual estaba en comienzos, no solo incluía a más del 90 % de los artistas valiosos del país, sino también a “los más valiosos” incluyendo a todos los talentos que normalmente giran alrededor de la farándula y los medios.

EL SON SE FUE DE CUBA, frase muy bien pensada por el recordado maestro dominicano Luis María Frometa Pereira, Billo.

Bobby Collazo (compositor de La última noche) describió el ambiente de la isla y lo que se venía venir con el arbitrario reajuste de la revolución cubana.

No hay shows en los cines, la isla está triste, las fiestas patronales del interior de la isla quedan en un compás de largo silencio por motivos ya conocidos. Se avecina el éxodo farandulero. Al cerrar este decenio (del 50) Lecuona se aleja… continuarán las producciones tropicales sin Rodney.

La Guantanamera grita un canto de rebeldía en su suceso diario. Las orquestas de Jazz se convierten en combos de nueva ola y las típicas soneteras colocan a las voladoras a sus violines para conseguir contratos en tierras lejanas con el fin del no regreso.

Benny More, se queda, La Lupe vuela hacia México, y luego, a Nueva York, Olga Guillot, Celia Cruz, Zoraida Marrero, Rolando Laserie. Marta Pérez, Tomasita Niñez, América Crespo, y Blanca Rosa Gil, esperan con ansiedad un contrato en lontananza para poder engrosar el éxodo farandulero. Maruja González con su Viuda Alegre se fue a la Madre Patria, quedaron en la Isla muy pocas voces para formar un coro triste que no cantaran el “Lamento Cubano” de Eliseo Grenet. Este lamento que habla de la sufrida Cuba y sus habitantes ha sido incómodo para todos los dictadores. Gerardo Machado lo prohibió tan pronto Grenet lo compuso y lo lanzó.

NADA NUEVO

Machado murió en Miami en 1938 y la obra había sido prohibida por su gobierno en 1929, el mismo año en que fue compuesta desde entonces el Lamento Cubano, ha sido periódicamente vetado o relegado por los artistas actuales. Es posible que los artistas revolucionarios empleen otra lirica menos cursi toquen temas de importancia social, pero lo cierto es que ninguno de los grupos musicales actuales toman en cuenta el Lamento Cubano de Grenet, y esto es algo que hace sumamente sospechoso, por cuanto ese lamento habla del sufrimiento de Cuba. Parte de ese sufrimiento se aprecia en las palabras de Fidel Castro, cuando dice: <<Tenemos un pueblo que vigila a los vecinos y que comunica lo que ve al ministerio apropiado… Nosotros no dejamos pasar desapercibido ni el más mínimo detalle>>

Pues a esa kafkiana red de espionaje vecinal, que incluye niños orwellianamente indoctrinados, se le atribuye al nefasto hecho de una sociedad amordazada y embutida en patrones pavlovianos y marxistas a lo que no escapa al Lamento Cubano. En sus momentos los tentáculos del Big Brother del caribe no dejaron de abarcar la música, excepción hecha de quienes le cantaban a la Revolución y al mismo Comandante, como si este fuera Cupido con uniforme. ¿y por qué cantarle a un Comandante y no a una amante? Pero esto es lo que la adulación, no es nueva, no es original ni tiene límites.

Aquí se pone buena la cosa. ¡USTED ES LO MA GRANDE MI CORONEL!!

Cuando en nuestro país, Venezuela, en el año 1952, se desconocieron los resultados electorales, llegó desde Colombia, un porro adulatorio que decía: <<Coronel Marcos Pérez Jiménez, Presidente constitucional, elegido por el pueblo, con orgullo nacional,>> Pérez Jiménez (lógicamente lo aceptó), pero… que hubiese sucedido si la letra hubiese dicho: <<Coronel Marcos Pérez Jiménez bandidazo constitucional>> (curiosamente cuando Pérez Jiménez se perfilaba como un presidente progresista y no un dictador, Chabuca Granda, le escribió un exultante vals).

Señalando a un cultor de la canción panegírica en la Isla del Mar de la Felicidad, Aldemaro Romero escribió “En la historia los ejemplos abundan, pero nada tan servil como el son cubano y en eso llegó Fidel, de un oscuro compositor sin talento. Asida su gloria al único y dubitable mérito de ser anti yanqui en Cuba. Decir algo contrario es impensable. Hacia marzo el año 2001 se popularizo en Cuba una canción cuyo estribillo decía “ese hombre si está loco” interprete y canción fueron prontamente silenciados. Pero esto en cuanto a crítica dirigida aunque indirecta, porque el asunto de ir contra lo estipulado y aceptado también es impensable en todos los regímenes similares.

Por haber sido este considerado un instrumento imperialista en Rusia, suprimieron el saxofón pero China fue más lejos y allí prohibieron toda la música occidental. Los camaradas que propulsaban la Revolución Cultural, encabezados por Mao Tse Tung, le cortaron las manos a un pianista chino por insistir en tocar jazz.

Si bien la actitud oficial después fue más laxa, en Cuba eliminaron el jazz y el rock, además que los simpatizantes del régimen del Régimen le hacían la vida imposible a quienes no lo fueran, o a quienes cultivaran estos géneros. Repetirse la máxima de los estetas nazis y comunistas del arte en función social, pues es sabido que en su Mein Kemgf, Hitler escribió: “La producción artística debe ponerse al servicio del Estado” lo cual también fue una máxima en la Rusia estalinista, como lo ha sido en la cubana.|

¿Y qué tal el son?

La represiva situación en Cuba posrevolucionaria propició una reacción solidaria entre las personas sensibles y sensatas del Caribe. Este sentimiento lo resumió perspicazmente el maestro Billo Frometa en el SON SE FUE DE CUBA. Cuando Luisito Aguilé canto Cuando Sali de Cuba, la gente pensó que la letra tenía intenciones políticas pero el tema era romántico, Aldemaro Romero, quien había conocido La Habana alegre, conviviendo con su gente y grabando con los mejores músicos de la isla, sumo la suya a las voces que también sentían como Cuba perdía su color y su sabor cuando escribió, arregló y grabó Cuba triste.

De todas, aún se recuerda a Felipe Pírela cantando El Son se fue de Cuba, y que la orquesta saco de su repertorio por la polémica que se suscitaba en los bailes. Los que se quejaban, por los que consideraban un irrespeto, posiblemente no sabían que Castro se burlaba de quien aseveraba musicalmente que el son se fue de Cuba, recalcando de quien realmente se fue de Cuba era todo aquel que vivía del son. ¿Y qué de malo tiene que alguien viva del son o de tocar música zulu? ¿No será que con la ida del son también se fue la tolerancia y la libertad? Tal vez fue precisamente por eso que Billo escribió el tema,…llorando su tristeza, se ha ido el Manisero y también la Bayamesa, Guajiro de mi tierra, si pasas por la Habana, no oirás risas cubanas, porque el son se fue de allá. (El son lo recuperó Ry Cooder con el Buena Vista Social Club, que sacó a muchos músicos prerrevolucionarios del olvido, si bien los que se marcharon pasaron a ser no-personas y, por supuesto, desaparecieron de los medios, que eran todos oficiales.)

Como me acuerdo de ti. En una visita a Venezuela, Olga Guillót declaró que su favorito sobre Cuba era el bolero “me acuerdo de ti” de su amigo el compositor Chiclayano (Gustavo Seclen Menchola) Chiclayano, que era luchador (y fotógrafo de los artistas) se inspiró en una gira que hiciera por toda la isla entre 1952-53, con un grupo de luchadores y artistas en el que estaba la estrella y cantante Rita Montaner. Rememorando todos los lugares por donde pasó, el Chiclayano incluyó en la letra referencias a las ciudades que visitara. La primera estrofa de Me acuerdo de ti dice: Como me acuerdo de ti, mi linda tierra cubana, de Santiago a Camaguey,Cienfuegos y Santa Clara. En otra estrofa sigue rememorando: como me acuerdo de ti, mi linda y querida Habana, de Montmartre y Sanz Souci, de tu hermoso Tropicana. Huelga decir que, hasta el año de su desaparición, ocurrida en el 2.010, la gran Olga Guillot todavía cantaba el nostálgico bolero del Chiclayano, mientras soñaba con volver a Cuba, como Celia Cruz y tantos otros.