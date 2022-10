Upata. – En varias calles del municipio Piar, se encuentran vendedores de la economía informal, los cuales obstaculizan el paso peatonal de los transeúntes, por lo que no pueden caminar por las aceras, problema que ha mantenido molestos no sólo a los usuarios, también a familias quienes tienen que soportar la presencia de puestos ambulantes frente a sus casas.

Al realizar un recorrido por las diferentes calles de Upata, se observó a los buhoneros informales expendiendo toda clases de producto, algunos, alimentos entre ellos; chicha, café, tortas, helados, tequeños, salchichas, sin el debido control sanitario, aunado a la venta de productos de la canasta alimentaria.

Raúl Rondón, resaltó que las calles Miranda, Ayacucho e Independencia, no se puede caminar por las aceras, “tengo que caminar por la calle exponiendo mi vida a que un motorizado o vehículo me atropelle, hago un llamado a la ciudadana alcaldesa para que preste el apoyo y reubique a estos vendedores en un espacio donde no perjudique a los transeúntes, ni transportistas”.

Buhonería crece

Mientras que Karina Rivas, comentó que la buhonería ha ido creciendo motivado a que no hay fuentes de trabajos, por tanto, madres y padres de familias deben ingeniárselas para poder llevar el alimento diario a su hogar, “ellos se ganan la vida trabajando en la calle vendiendo cualquier cosa, pronto llegará la época decembrina y creemos que aumentarán más los kioscos en plena calle o acera”.

Soy Nueva Prensa Digital Piar