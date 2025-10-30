El juez federal Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, decidió posponer la lectura de la sentencia contra Hugo Armando “el Pollo” Carvajal, exdirector de inteligencia militar del gobierno oficialista, hasta el 19 de noviembre.

La prórroga se debe a que la defensa de Carvajal y la Fiscalía estadounidense han acordado continuar con las negociaciones sobre su cooperación en diversos casos.

De acuerdo con un documento judicial revelado por el periodista David Alandete, corresponsal del diario ABC en Washington, la sentencia de Carvajal será leída a las 10:00 am del próximo 19 de noviembre. La postergación refleja que el exfuncionario venezolano sigue colaborando con las autoridades estadounidenses, lo que podría influir en la reducción de su pena.

Carvajal, extraditado a EE.UU. desde España en julio de 2023, cambió su declaración inicial de inocencia y se declaró culpable en junio pasado de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.

Desde entonces, ha estado proporcionando información clave sobre las rutas de narcóticos, operaciones financieras ilegales y las conexiones entre altos funcionarios venezolanos y grupos criminales en América Latina.

En su confesión, Carvajal admitió haber sido miembro del Cartel de los Soles y de haber colaborado con las FARC en el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. Además, reveló detalles de cómo, en 2006, un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína fue incautado en México, y cómo él mismo recibió millones de dólares de traficantes y participó en actos de violencia, como secuestros y asesinatos.

José Adán Gutiérrez, comandante retirado de la Marina de EE. UU., explicó a Diario Las Américas que el aplazamiento de la sentencia está relacionado con la fase de verificación de la información proporcionada por Carvajal. «Si las declaraciones del acusado se confirman, su sentencia podría ser significativamente más leve, aunque no se espera que quede libre», señaló Gutiérrez.

Fuentes judiciales citadas por medios estadounidenses indican que Carvajal estaría entregando información crucial que podría cambiar el curso de varias investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia, la DEA y la CIA. Estas investigaciones se centran en desmantelar la estructura del Cartel de los Soles y sus operaciones internacionales.

Entre las revelaciones más explosivas que Carvajal ha hecho, figuran los vínculos del gobierno venezolano con varios movimientos políticos de izquierda en América Latina y Europa.

Según su testimonio, el chavismo habría financiado ilegalmente partidos y grupos políticos durante al menos 15 años, con dinero proveniente de Caracas a través de intermediarios diplomáticos y empresas fachada. Entre los nombres mencionados por Carvajal se encuentran Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva y Gustavo Petro, a quienes habría vinculado con estos fondos.

Carvajal también ha entregado documentos inéditos relacionados con las redes de financiamiento político del chavismo en distintos países.

De acuerdo con su testimonio, estos fondos habrían sido dirigidos a organizaciones en España, Italia, Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia, con el fin de fortalecer a los movimientos de izquierda en dichos países.

Las implicaciones de las declaraciones de Carvajal van más allá del narcotráfico. Si se confirma la veracidad de la información entregada, podría cambiar significativamente la percepción internacional sobre el alcance de las operaciones del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente en lo relacionado con su influencia política en América Latina y Europa.

A medida que el proceso judicial de Carvajal avanza, sus revelaciones sobre el entramado financiero y político de la revolución bolivariana podrían tener un impacto trascendental en las relaciones internacionales de Venezuela, y potencialmente generar nuevas sanciones o investigaciones contra figuras políticas clave en la región.