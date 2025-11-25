Guayana ha marcado un antes y un después en la edición 2025 del Festival de Cine ELCO al alzarse con el premio a Mejor Corto Región Guayana.

El galardón fue otorgado a la producción «Perros de Guerra», una obra de la directora Stefany Gomez, consolidando el talento audiovisual de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Guayana.

Adicionalmente, el cine local sumó otro reconocimiento crucial con la Mención Especial para Ding Dong, del director Tailing Ordosgoiti, en representación del Instituto Universitario de Tecnología Industrial “Rodolfo Loero Arismendi” (IUTIRLA).

Por supuesto, estos premios regionales no solo celebran la creatividad de los jóvenes directores en ELCO, sino que también posicionan a Guayana como un referente importante dentro del mapa cinematográfico nacional.

Un alto nivel en las Categorías Nacionales

Los resultados del Festival ELCO 2025 abarcaron un espectro amplio de la producción venezolana, reconociendo la excelencia en áreas técnicas y artísticas.

De esta manera, los jueces galardonaron a Espina, de Daniel Poler, con el premio a Mejor Largometraje Venezolano en el Extranjero y Mejor Dirección.

Así mismo, el premio a Mejor Guion fue para 2 Caras de Jackson Gutierrez, mientras que en el área documental, La Memoria es un Caracol de Oscar Murat recibió una Mención Especial.

Además, los jueces reconocieron ampliamente la excelencia técnica, con la producción Alí Primera destacando en Mejor Dirección de Arte, Mejor Producción y Mejor Sonido.

​En el mismo orden de ideas, los jueces premiaron a Vulgar por su Mejor Vestuario y Mejor Edición, confirmando el alto nivel de profesionalismo en la industria cinematográfica nacional.

Otras regiones

El Festival de Cine ELCO cumplió su objetivo de dar voz a las narrativas locales, utilizando las victorias regionales como plataforma de proyección.

Por ejemplo, la premiación también destacó el talento del centro y los llanos, con Nico ganando en la Región Central y los jueces reconociendo la emotiva Llaneridad en su circuito.