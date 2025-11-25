Salvador Pérez fue anunciado como capitán de la selección de Venezuela para el venidero Clásico Mundial de Beisbol, tomando el testigo que dejó Miguel Cabrera.

Omar Vizquel fue el capitán de Venezuela en la primera edición del 2006, desde entonces, Miguel Cabrera fue la figura que asumió el rol de capitán hasta el torneo pasado 2023, en el que José Altuve le hizo la presentación frente a sus compañeros de selección.

Ahora con Miguel Cabrera como parte del cuerpo técnico de Venezuela para la venidera edición, se debía seleccionar a un nuevo capitán y en esta oportunidad Salvador Pérez es el seleccionado para el puesto.

Salvador Pérez ha sido un fijo en la selección de Venezuela desde la edición del Clásico Mundial de 2013, pero por primera vez, será el encargado de llevar la responsabilidad de capitán en sus hombros.

Venezuela tendrá desde el 3 de marzo acción previo al torneo, planificado en agenda juego de entrenamiento ante los Astros de Houston en esa fecha, un día más tarde será ante los Nacionales de Washington, ambos encuentros serán en West Palm Beach.Mejores videoconsolas

Miguel Cabrera ahora forma parte del cuerpo técnico de la selección, que tendrá a otros exjugadores en la parte técnica como Víctor Martínez y Johan Santana, ambos han jugado con Venezuela en el evento, además de Grégor Blanco en la parte directiva.

Salvador Pérez es desde algunos años capitán de los Reales de Kansas City.

Venezuela le tocará el grupo que se jugará en Miami, donde tendrá como rivales a las selecciones de Nicaragua, Países Bajos, Israel y República Dominicana, buscando una vez más estar entre los dos primeros del grupo para avanzar a la Súper Ronda del torneo.