La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, señaló que 17 federaciones que integran la coalición sindical, conformado por obreros, secretarias, empleados públicos, docentes y madres procesadoras, impulsan una petición al Gobierno Nacional de un bono especial de Fin de Año equivalente a 400 dólares.

En ese sentido, expresó que alrededor de 800 mil trabajadores del sector educativo se verían beneficiados por este bono, en caso de que lo aprueben.

Márquez añadió que están contabilizando las firmas para entregar el documento a las autoridades venezolanas.

«Estamos contabilizando las firmas para hacer entrega del documento al Ejecutivo Nacional, sobre la solicitud y la entrega de ese bono para el mes de diciembre para todo el magisterio venezolano», concluyó.