La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha oficializado la lista de 317 largometrajes elegibles para la 98° edición de los Premios Óscar.

De este total, 201 producciones han logrado cumplir con los rigurosos estándares de inclusión (RAISE) y los requisitos de exhibición extendida en salas de cine necesarios para aspirar a la categoría de Mejor Película.

Por su parte, el cine iberoamericano toma fuerza aunque la lista completa se mantiene bajo reserva, las listas preliminares revelan un panorama prometedor para el talento hispano y brasileño, destacando la cinta española ‘Sirat’, que ha hecho historia al posicionarse en cinco categorías.

Le siguen de cerca producciones de alto perfil como ‘El agente secreto’ (Brasil), ‘Belén’ (Argentina) y la esperada versión de ‘Frankenstein’ del mexicano Guillermo del Toro.

En el ámbito comercial, títulos como el thriller ‘Sinners’ y la secuela del musical ‘Wicked’ se perfilan como las grandes favoritas.

El proceso entra ahora en su fase decisiva con el lapso de votaciones que iniciará el proximo lunes 12 de enero hasta el viernes 16.

Por su parte, el 22 de enero se anunciarán los nominados y la gala será el 15 de marzo en una ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se conocerán a los ganadores de esta edición de los premios de la Academia.

Aproximadamente unos siete mil miembros de la organización serán los encargados de elegir, a partir de este lunes, quiénes ocuparán las casillas finales en las 24 categorías de los galardones más prestigiosos del cine mundial.