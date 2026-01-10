La selección masculina de la categoría U-17 se encuentra lista para participar en el Campeonato Sudamericano que se llevará a cabo en Argentina, del 14 al 18 de enero.

Este certamen no es solo una vitrina de talento juvenil, sino una competencia de alta presión, pues están en juego tres boletos directos para el Mundial de la categoría, que se celebrará en agosto en Doha.

Bajo el formato de «todos contra todos», el equipo criollo medirá fuerzas ante potencias de la región como Brasil y Argentina, además de los siempre aguerridos seleccionados de Chile y Perú.

Calendario de competición

Tras una jornada inicial de descanso, Venezuela enfrentará cuatro días de acción ininterrumpida.

Iniciará su debut el jueves 15 de enero ante Brasil a las 5:30 de la tarde, hora venezuela; luego, el viernes jugará ante el anfitrión, Argentina a las 7:30 de la noche.

El sábado se medirá a las 7:30 de la noche a Perú y el domingo ante Chile a las 11:00 de la mañana.