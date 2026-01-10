En un ambiente de fervor y expectativa, la Arquidiócesis de Barquisimeto presentó oficialmente el traje que lucirá la Divina Pastora durante su peregrinación número 168 a la capital larense.

Este año, la indumentaria rinde un profundo tributo a la identidad cultural de El Tocuyo, conocida como la «Ciudad Madre» y cuna del tamunangue.

Diseño con esencia folclórica

La pieza es una ofrenda del Arciprestazgo Inmaculada Concepción del municipio Morán.

El diseño evoca la vestimenta tradicional de la región, destacando por su confección en los encajes de algodón, que aportan una estética rústica y elegante, mientras que las perlas y lentejuelas añaden brillo a la imagen mariana sin perder su esencia artesanal.

Por su parte, la imagen del Niño Jesús lucirá un liquiliqui color caqui, un guiño histórico a la indumentaria utilizada por los antiguos hacendados de la zona morandina.

Cronograma de la fe

El Arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez Méndez, fue el encargado de anunciar el itinerario de las festividades religiosas.

Tras la solemne bajada de la imagen realizada el pasado 5 de enero en el pueblo de Santa Rosa, la mirada de los fieles se centra ahora en el evento principal.

El próximo miércoles 14 de enero, se llevará a cabo la multitudinaria procesión central.

El recorrido, que se extiende por 7.5 kilómetros, partirá desde el Santuario de Santa Rosa hasta la Catedral Metropolitana de Barquisimeto, en lo que representa una de las manifestaciones marianas más grandes del mundo.