El Gobierno de Brasil despachó un cargamento de 40 toneladas de medicamentos a Venezuela para garantizar el tratamiento de 16.000 pacientes renales en diálisis

El ministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, calificó la medida como una «acción de solidaridad sanitaria» destinada a prevenir el colapso del sistema de salud venezolano.

Padilha aclaró que este apoyo proviene de la red pública brasileña y no afecta la atención de los 170.000 ciudadanos locales que reciben tratamiento gratuito.

Además, informó que, junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se gestionará la compra de insumos adicionales en mercados internacionales.

Esta entrega forma parte de un plan mayor de la OPS que contempla el envío de 300 toneladas de suministros médicos al país caribeño.