La nueva jornada del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) dejó a unos inspirados Cardenales de Lara consolidando su liderato, mientras que los Navegantes del Magallanes sumaron un nuevo revés en casa que complica su inicio en esta fase de postemporada.

Poder crepuscular en la Isla

Los crepusculares mantuvieron su invicto tras apalear a los Bravos por 13 carreras a 6 en el Estadio Nueva Esparta. En su primer duelo como visitantes, los larenses desplegaron una ofensiva implacable de 17 imparables.

Danry Vásquez fue el motor ofensivo al irse de 5-3 con cuatro remolcadas, secundado por el receptor Alí Sánchez, quien conectó un cuadrangular y produjo otras cuatro anotaciones.

Mientras que el derecho Wilmer Font (1-0) cumplió con una sólida apertura de cinco entradas, permitiendo apenas una carrera y cuatro hits para adjudicarse el triunfo. Por los insulares, Jorge García (0-1) cargó con la derrota.

Emboscada en Valencia

En el Estadio José Bernardo Pérez, los Caribes de Anzoátegui aprovecharon un inicio titubeante del pitcheo turco para imponerse 10-4 a los Navegantes del Magallanes, quienes sufren su segunda caída consecutiva.

La «Tribu» castigó temprano al debutante dominicano Esmil Rogers, fabricando cuatro carreras en el primer acto, destacando un jonrón de Diego Infante.

Pese a que los dirigidos por Yadier Molina intentaron reaccionar y se acercaron 5-4 en el segundo inning con vuelacercas de Carlos Rodríguez, el relevo de Caribes silenció los bates locales el resto del camino.

El relevista Yorvin Pantoja (1-0) se llevó el crédito tras una labor de 1.1 innings en blanco, mientras que Rogers (0-1) fue el derrotado tras no poder completar siquiera la primera entrada.

Jornada sabatina

La acción continúa este sábado 10 de enero con duelos cruciales para la tabla de posiciones.

En Porlamar, Cardenales buscará extender su racha victoriosa en el segundo de la serie ante Bravos.

El duelo de abridores será entre el estelar César Valdez (Lara) y el vigente «Pitcher del Año», Osmer Morales (Margarita).

En Maracaibo, Navegantes del Magallanes inician una gira de cinco juegos visitando a las Águilas del Zulia.

El zurdo José Suárez será el encargado de buscar el triunfo para la «Nave Turca».