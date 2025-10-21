Vecinos del sector Angosturita 1, parroquia Dalla Costa en San Félix, viven bajo una constante amenaza debido al estado precario de un poste de alumbrado público ubicado en la calle Canaima, frente a la manzana 30. Este poste, que además sostiene líneas de alta tensión, presenta un riesgo inminente de desplome que podría provocar daños materiales y humanos de consecuencias graves.

A pesar de que el problema ha sido reportado en múltiples ocasiones a través de diversos medios de comunicación y a través de la VenApp, la solución definitiva sigue pendiente.

Personal técnico de Corpoelec, ha realizado varias visitas técnicas y solicitó a la comunidad fabricar una pieza de anclaje, además de indicar el ángulo donde debía ser enterrada para asegurar el poste.

La comunidad cumplió con estas exigencias hace más de un mes, sin embargo, el ingeniero Alexis Gil, encargado de Corpoelec, ha postergado en varias oportunidades la intervención para realizar el corte necesario y proceder a colocar el tensor nuevo que estabilizaría el poste.

Esta demora aumenta la preocupación de los vecinos, quienes ya han elevado sus reclamos al gerente regional de Corpoelec y a la gobernadora del estado Bolívar,

solicitando atención urgente para evitar posibles tragedias que podrían derivarse de la caída del poste.

Otros problemas

Vecinos de la calle Canaima, temen que el poste ceda y cause una tragedia en el sector. La estructura ya está doblada y la base se halla corroída, suponen que unos días más no aguante y se venga al suelo.

La carga de cables de alta tensión y otros que cuelgan advierten que es mucho peso para el malogrado poste que tiene más de 70 años sembrado a un lado de una vivienda.

Lugareños dicen que son muchos los problemas que viven a diario en el sector, además, apuntan que no es el único poste dañado, existen otros en distintas cales que deben ser cambiados; también piden que las guayas sean reemplazadas.

Aún siguen esperando respuestas por los botes de aguas negras que tienen en la comunidad, cuyos olores fétidos perjudican a los vecinos.