Legisladores y analistas intensifican la presión sobre la Administración Trump para divulgar el video del segundo bombardeo que acabó con supervivientes de una lancha supuestamente antidrogas en el Caribe, el 2 de septiembre.

El presidente Trump, quien la semana pasada anunció que el Pentágono publicaría las imágenes, negó este lunes esa afirmación. «Son noticias falsas de ABC», declaró en rueda de prensa en la Casa Blanca, delegando la decisión en el secretario de Guerra Pete Hegseth: «Lo que él quiera hacer me parecerá bien». Trump defendió los ataques, afirmando que cada embarcación hundida salva 25.000 vidas estadounidenses.

La Casa Blanca difundió el primer ataque, pero oculta el segundo. Congresistas demócratas presentaron este lunes un proyecto de ley para obligar su publicación, con voto previsto esta semana en la Cámara, de mayoría republicana ajustada. Tras ver las imágenes a puerta cerrada, varios las calificaron de «profundamente inquietantes».

Hegseth, quien no supervisó la operación, sino el almirante Frank Bradley, expresó preocupación por exponer fuentes en una misión activa.

El incidente cuestiona la campaña ‘Lanza del Sur’ del Comando Sur, que ha hundido 22 lanchas cerca de Venezuela y Colombia, matando a 80 tripulantes sin pruebas públicas presentadas.