El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, calificó este lunes el Premio Nobel de la Paz como «una subasta al mejor postor», a dos días de la ceremonia en Oslo donde María Corina Machado recibirá el galardón por su lucha democrática.

«No participamos en esa subasta», afirmó el ministro de Interior durante la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por VTV. «Revisa quiénes han sido los Nobel de la Paz y obtendrás la respuesta», agregó, asegurando que el chavismo posee «el mejor premio»: el pueblo y su tranquilidad, frente a opositores «muy bravos» por el reconocimiento.

Cabello anunció que el 10 de diciembre Venezuela celebrará con una «gran marcha de campesinos» la Batalla de Santa Inés (1859), en vez de seguir la ceremonia noruega.

Machado, en clandestinidad, asistirá confirmada por el Instituto Nobel, acompañada por Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá) y Edmundo González Urrutia (exiliado en España).

El Comité Nobel premió a Machado, séptima latinoamericana galardonada, «por su incansable labor en derechos democráticos y transición pacífica de la dictadura a la democracia».

Su presidente, Jørgen Watne Frydnes, la describió como «valiente defensora que mantiene viva la llama democrática en la oscuridad».