La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, Ana Corina Sosa, expresó este lunes su profundo agradecimiento al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a quien calificó como «un aliado clave» para su madre y para Venezuela, durante su llegada a Oslo para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025.

Al saludar al mandatario panameño, Sosa afirmó: «Este reconocimiento me llena de ilusión y orgullo, sobre todo en un momento muy difícil que estamos atravesando como país». Agregó: «Queremos utilizar esta ocasión para resaltar esa lucha que llevamos los venezolanos desde hace 26 años, y que sea un recordatorio de que nuestra causa es universal. Es necesario que el mundo entero ponga la atención en Venezuela y que hagamos valer la voluntad de la mayoría de los venezolanos que queremos vivir libres».

Sosa destacó el respaldo fundamental de Mulino «no solo para mi mamá, sino para Venezuela», recordando que el presidente la recibió recientemente «con los brazos abiertos y con mucho cariño en el Palacio presidencial en Panamá». «Quiero sinceramente agradecerle, no solo de mi parte, sino de toda Venezuela, por ser una voz contundente y coherente a favor de los venezolanos que queremos ser libres», enfatizó.

La hija de Machado envió un mensaje a los ciudadanos panameños: «Les mando muchísimo cariño y un abrazo… que sigan apoyando a sus hermanos venezolanos que hoy están en Panamá, y que celebren este premio como si fuera suyo también». Concluyó: «Lo que celebramos es una causa por la libertad, la dignidad humana y la familia. Este premio es para Latinoamérica».

Más temprano, en su cuenta de X, Mulino informó sobre «un grato encuentro con la mamá de María Corina Machado y sus familiares». Les reiteró «el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano» y añadió: «Los panameños sabemos lo que es enfrentar momentos duros, lo vivimos en el 89. Yo estuve allí, y sé lo que significa para un pueblo mantenerse firme. Confío en que la voluntad de los venezolanos seguirá abriendo camino».

Edmundo González

Durante el encuentro, acompañado por la primera dama Maricel Cohen de Mulino, el jefe de Estado panameño reafirmó: «Aquí estoy acompañándola. No vamos a retroceder ni un centímetro hasta lograr que el gobierno electo de Venezuela asuma el poder, porque así lo quiso el pueblo venezolano. Esas actas que confirman el triunfo arrollador de Edmundo y María Corina las tenemos en Panamá».

A la ceremonia del miércoles en Oslo también asistirá el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y rival de Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024. Machado, galardonada por «su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica», agradeció públicamente a Mulino, al presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves Robles y al ecuatoriano Daniel Noboa por acompañarla.