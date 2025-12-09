La Administración de Donald Trump revisó los planes de la líder opositora venezolana María Corina Machado para la transición tras la eventual salida de Nicolás Maduro del poder, reveló este lunes The Washington Post citando documentos internos estadounidenses.

El esquema propuesto por Machado y su equipo establece la creación de fuerzas de estabilización en las primeras 100 horas y los primeros 100 días, con elecciones previstas durante el primer año.

Aunque no compartieron el plan completo por seguridad, funcionarios de Trump reconocieron que la opositora Nobel de la Paz muestra «mayor preparación de lo creído».

El análisis opositor del Ejército venezolano concluye que solo un 20% de oficiales son «irredimibles», requiriendo una purga limitada, ya que el resto es apolítico o contrario a Maduro. Esto respalda la estrategia de transición pacífica.

El Gobierno Trump, que no reconoce a Maduro y lo vincula al narcotráfico, mantiene un despliegue militar récord en el Caribe, donde afirma haber destruido 20 embarcaciones narco y causado más de 80 muertes, amenazando ataques terrestres «pronto».

Pese a la tensión, Trump y Maduro sostuvieron en noviembre una llamada telefónica cordial, en la que el presidente estadounidense sugirió la renuncia sin ultimátum, comprometiéndose a nuevos contactos, según el Post.