El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este lunes el ‘Plan 2026’, una serie de metas en siete áreas para construir una «patria pacífica y próspera», en medio de las presiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que Caracas califica de «amenaza».

Durante una reunión con autoridades transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro declaró que «el 2026 ya empezó tempranero», ya que las acciones actuales sientan bases para el futuro.

Destacó el fortalecimiento de la «seguridad y defensa del territorio», avanzando en «23 semanas de amenazas», y agradeció a Dios por «esta fusión perfecta popular-militar-policial» que garantiza la paz soberana.

Otra prioridad es la «batalla comunicacional» para «defender la verdad de Venezuela» contra «fake news, ataques y guerra psicológica», proponiendo un «poderoso equipo de formación» en las 5.336 zonas de circuitos comunales. Maduro enfatizó cinco líneas más enfocadas en el «poder popular», creando «5.336 salas de autogobierno comunal» para transición al socialismo, ejerciendo políticas públicas diarias.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, celebró que la «agresión contra la patria» impulse «nuevas cosas», como la reorganización dinámica de la Milicia, motor fundamental de la defensa integral.

El sábado, Padrino afirmó que la FANB está «más que preparada» para una «respuesta contundente» ante cualquier agresión, denunciando intentos de cambio de régimen por EE.UU.