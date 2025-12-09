El ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra, informó este martes a EFE que al menos ocho civiles han muerto y doce han resultado heridos en los enfrentamientos fronterizos con Tailandia, que estallaron el domingo y han escalado progresivamente.

Los combates iniciaron el domingo y se intensificaron el lunes en varios puntos de la frontera de 820 kilómetros compartida. Ambos gobiernos intercambian acusaciones sobre el origen del conflicto, mientras Tailandia reportó ayer un soldado fallecido y siete heridos, admitiendo ataques aéreos contra objetivos militares camboyanos como «respuesta a operaciones camboyanas».

«La situación en la zona continúa sumida en combates», indicó la segunda división del Ejército tailandés en un comunicado. Bangkok alertó sobre el despliegue camboyano de baterías de cohetes BM-21 cerca de la frontera, similares a las usadas en el conflicto de julio que dejó casi 50 fallecidos. Según datos tailandeses, cerca de 440.000 personas han sido evacuadas de cinco de las siete provincias colindantes.

El Ministerio de Defensa camboyano confirmó la prosecución de los choques en varias regiones y urgió resolver «los problemas de manera pacífica» para proteger la soberanía, estabilidad territorial y seguridad ciudadana.

En octubre, los primeros ministros de ambos países firmaron en Malasia un acuerdo de paz impulsado por el presidente Donald Trump, a quien Camboya nominó al Nobel de la Paz por su mediación con aranceles como presión. Sin embargo, persiste la histórica disputa por territorios fronterizos cartografiados por Francia en 1907, durante la colonización camboyana.