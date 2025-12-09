El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021) fue llamado a juicio este lunes por presunto cohecho en el caso Sinohydro, relacionado con sobornos de la empresa china constructora de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair durante su vicepresidencia bajo Rafael Correa (2007-2017).

El juez determinó elementos suficientes para presumir la participación de Moreno y dictó como medida cautelar que se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción, Paraguay, donde reside. También fueron citados exfuncionarios como Luciano Cepeda y Henry Galarza, varios familiares de Moreno (esposa, hija, hermanos y cuñadas), y el exembajador chino Cai Runguo, para quien ordenó notificación roja de Interpol.

La Fiscalía acusa a Moreno y su familia de recibir más de un millón de dólares en sobornos de Sinohydro, parte de 76 millones totales, triangulados vía empresas opacas como INA Investment y cuentas en paraísos fiscales. Beneficiarios incluyen a Conto Patiño y su familia (44 millones), además de propiedades en Alicante, España.

Moreno, ahora comisionado de la OEA en Paraguay, califica el proceso como «venganza correísta» por rebelarse contra Correa y evitar una «dictadura perpetua». Insiste en que no recibió «un solo centavo», cuestiona la ausencia de Correa y Glas, quienes contrataron y gestionaron la obra inaugurada en 2016 y destaca que rechazó recibirla por 17.000 fisuras detectadas, iniciando arbitraje.

El caso surgió en 2019 por investigación de La Fuente, que reveló nexos con propiedades lujosas y sobornos supuestamente destinados a Edwin Moreno (350.000 dólares), su esposa (220.000) y otros allegados.

Los 24 procesados enfrentarán juicio por irregularidades en el mayor proyecto hidroeléctrico del país.