El presidente de Paraguay, Santiago Peña, inició este lunes un viaje oficial a Hungría, donde se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán y el presidente Tamás Sulyok, además de empresarios, antes de desplazarse a Oslo para acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025.

Así lo informó el vocero presidencial Guillermo Grance desde Hungría, quien detalló que Peña asistirá el miércoles 10 de diciembre como invitado especial de Machado a la entrega del galardón en Noruega. La comitiva incluye a la primera dama Leticia Ocampos y al canciller Rubén Ramírez.

Peña es uno de cuatro jefes de Estado latinoamericanos convocados por Machado, junto a Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Javier Milei (Argentina), para respaldar su premio, otorgado «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», según el Comité Nobel noruego del 10 de octubre.

El Instituto Nobel confirmó que Machado, quien vive en clandestinidad en Venezuela, asistirá en persona.

Grance agregó que la agenda de Peña continúa en Uzbekistán el 12 de diciembre para la ceremonia de premios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Taskent, por la sede paraguaya del Campeonato Mundial de Rallies (WRC) de 2025 a 2027.

El mandatario regresará el 13 de diciembre, según el canciller Ramírez.