La rueda de prensa que la líder opositora venezolana María Corina Machado tenía prevista dar este martes a las 13.00 hora local (12.00 GMT) en el Instituto Nobel de Oslo, víspera de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, ha sido aplazada.

El Instituto Nobel informó que comunicará la nueva hora «con un mínimo de dos horas de antelación», sin explicar los motivos del cambio. El sábado, el mismo organismo confirmó a EFE que Machado les aseguró por teléfono su asistencia a Noruega, donde sería su primera aparición pública desde enero de 2025, tras vivir en clandestinidad en Venezuela desde inicios de año.

Su paradero sigue desconocido, al igual que cómo saldría del país en medio de la crisis de conectividad aérea en Caracas, con vuelos internacionales cancelados por advertencias de peligro sobre el Caribe debido al despliegue militar estadounidense. En Oslo ya están su madre Corina Parisca, su hermana Clara Machado y su hija Ana Corina Sosa, acompañada por sus dos hermanos.

Representantes de la derecha latinoamericana respaldan a Machado: el presidente argentino Javier Milei despegó ayer en vuelo especial; su paraguayo Santiago Peña llega el miércoles; y el panameño José Raúl Mulino ya está en la capital noruega, donde se reunió con la familia de la opositora.

Edmundo González

A la ceremonia del miércoles en el ayuntamiento de Oslo asistirá también Edmundo González Urrutia, exiliado en España y rival de Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, cuando Machado quedó inhabilitada.

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, atacó ayer el galardón como «subasta al mejor postor»: «No participamos en esa subasta», afirmó, priorizando denuncias contra el despliegue de EE.UU. en el Caribe y la falta de pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre ataques a lanchas narco.

La rueda de prensa que la líder opositora venezolana María Corina Machado tenía prevista dar este martes a las 13.00 hora local (12.00 GMT) en el Instituto Nobel de Oslo, víspera de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, ha sido aplazada.

El Instituto Nobel informó que comunicará la nueva hora «con un mínimo de dos horas de antelación», sin explicar los motivos del cambio. El sábado, el mismo organismo confirmó a EFE que Machado les aseguró por teléfono su asistencia a Noruega, donde sería su primera aparición pública desde enero de 2025, tras vivir en clandestinidad en Venezuela desde inicios de año.

Su paradero sigue desconocido, al igual que cómo saldría del país en medio de la crisis de conectividad aérea en Caracas, con vuelos internacionales cancelados por advertencias de peligro sobre el Caribe debido al despliegue militar estadounidense. En Oslo ya están su madre Corina Parisca, su hermana Clara Machado y su hija Ana Corina Sosa, acompañada por sus dos hermanos.

Javier Milei

Representantes de la derecha latinoamericana respaldan a Machado: el presidente argentino Javier Milei despegó ayer en vuelo especial; su paraguayo Santiago Peña llega el miércoles; y el panameño José Raúl Mulino ya está en la capital noruega, donde se reunió con la familia de la opositora.

A la ceremonia del miércoles en el ayuntamiento de Oslo asistirá también Edmundo González Urrutia, exiliado en España y rival de Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, cuando Machado quedó inhabilitada.

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, atacó ayer el galardón como «subasta al mejor postor»: «No participamos en esa subasta», afirmó, priorizando denuncias contra el despliegue de EE.UU. en el Caribe y la falta de pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre ataques a lanchas narco.