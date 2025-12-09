En un emotivo y significativo acto, el Instituto Limnológico Caicara del Orinoco Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente entregó certificados a estudiantes que obtuvieron un alto rendimiento académico en el semestre I-2025.

El acto de entrega se realizó en el marco del Día del Profesor Universitario, y la celebración del 67 Aniversario de la Universidad de Oriente y Día del Estudiante, y estuvo presidido por el profesor Ángel Granado, director del Limnológico Caicara del Orinoco, quien destacó la importancia de estas significativas fechas para la Casa Más Alta del oriente venezolano.

Durante sus palabras, destacó que a pesar de sus limitaciones y dificultades la Universidad de Oriente seguía brindando academia en estas más de seis décadas, resaltando las tres fechas de relevancia que marcaron historia desde1958: la creación de la UDO el 21 de noviembre y el Día del Estudiante, así como el 5 de diciembre, Día del Profesor Universitario.

Granado en nombre de la rectora, Dra. Milena Bravo de Romero, y de la decana María Coromoto Casado, dirigió palabras de reconocimiento y felicitaciones a profesores y bachilleres; así como a la Delegación de Desarrollo Estudiantil, representada en el ILUDO por la Lcda Cruz Yudy Moya, extensivas al resto del equipo que forman parte de la comunidad universitaria.

La joven bachiller Betania González, quien obtuvo uno de los mejores promedios en el período académico I-2025, en representación de sus compañeros agradeció a las autoridades udistas, y a los profesores por brindarles conocimientos para su formación académica.

Se entregaron certificados a bachilleres que obtuvieron un promedio superior a 8 puntos en el semestre 1-2025, como un reconocimiento a su esfuerzo y constancia en su formación académica.

35 años de academia en Caicara

De igual manera, este acto sirvió para destacar la labor continua que desde hace 35 años viene realizando el Instituto Limnológico en el proceso de enseñanza universitaria en Caicara del Orinoco.

Y es que bjo la dirección del profesor Angel Granado y de todo un equipo de profesores, empleados y obreros, el Limnológico ha sabido salir adelante a pesar de los muchos desafíos que ha tenido que enfrentar con esfuerzo, esmero y mucha resiliencia.

La celebración no solo reconoció a los estudiantes sobresalientes, sino además honró a los profesores que por más de tres décadas, han contribuido con la calidad académico de innumerables generaciones de profesionales egresados de las aulas del ILUDO. ¡Es un verdadero motivo de orgullo para la comunidad de Caicara del Orinoco y la Universidad de Oriente.