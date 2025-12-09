Una tragedia conmocionó a Puno, Perú, donde al menos diez estudiantes del Instituto Pedagógico de Huancané murieron calcinados durante un incendio en un local de dos pisos, mientras celebraban un cumpleaños.​

El fuego se originó en el segundo piso, donde operaba un karaoke.

Las primeras investigaciones revelan que la puerta de acceso estaba asegurada con un candado, lo que impidió que los jóvenes escaparan a tiempo de las llamas.​

Tres estudiantes resultaron gravemente heridos y luchan por su vida.

Las autoridades peruanas indagan una posible negligencia por la falta de medidas de seguridad básicas en el establecimiento, como salidas de emergencia accesibles.