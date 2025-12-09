Una nueva tragedia por violencia de género se registró en el municipio Iribarren. El pasado sábado 6 de diciembre, en el sector Carorita Abajo, al norte de Barquisimeto, una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental durante una acalorada discusión.

La víctima fue identificada como Dennais Adriana Pineda, de 35 años, madre de tres niños.

De acuerdo con la información preliminar, el agresor, quien es funcionario activo perteneciente a un organismo de seguridad del municipio, discutió con Pineda por motivos de celos y por no aceptar el fin de la relación.

En medio del altercado, el hombre sacó su arma de fuego y le habría propinado al menos dos disparos, causándole la muerte en el sitio.

Tras cometer el crimen, el victimario huyó del lugar con destino hacia Colombia, intentando evadir la acción de la justicia. Sin embargo, los organismos de seguridad fueron alertados sobre el hecho y se activó un dispositivo de búsqueda. El sujeto fue finalmente capturado en la zona fronteriza cuando intentaba cruzar, quedando a la orden de las autoridades competentes.

Vecinos del sector relataron que la pareja mantenía constantes discusiones y que la víctima habría manifestado su intención de separarse de él.

El caso es investigado como un presunto feminicidio, mientras familiares y allegados exigen justicia por la muerte de Dennais Adriana Pineda, quien deja en la orfandad a tres hijos menores de edad.